Ein silberfarbener Kombi war in Volkmarsen in den Rosenmontagszug gefahren.

Ein silberfarbener Kombi war in Volkmarsen in den Rosenmontagszug gefahren. Bild © picture-alliance/dpa

Beim Rosenmontagszug in Volkmarsen ist ein Mann mit einem Mercedes in eine Zuschauermenge gefahren. 30 Menschen wurden verletzt, mehrere davon schwer. Die Ermittler gehen von Tötungsabsicht aus.

Der schnelle Überblick:

Autofahrer rast bei Rosenmontagszug in Volkmarsen in Menschenmenge

30 Verletzte, ein Drittel davon Kinder

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts

Fahrer festgenommen: 29-Jähriger aus Volksmarsen

Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Menge

zweite Festnahme in Volkmarsen

alle Rosenmontagszüge in Hessen abgebrochen

aktuelle Entwicklungen im Liveticker

Videobeitrag Video zum Video hessenschau kompakt - Update aus Volkmarsen [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Ein Autofahrer ist am Rosenmontag beim Karnevalsumzug in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden 30 Menschen verletzt, mehrere davon schwer. Nach Angaben von Innenminister Peter Beuth (CDU), der am Abend nach Volkmarsen gekommen war, sind rund ein Drittel der Verletzten Kinder. "Es ist eine schreckliche Tat, die an Menschen begangen wurde, die einfach nur Karneval feiern wollten", sagte der Minister.

Ein silberfarbener Mercedes-Kombi war gegen 14.30 Uhr in eine Gruppe von Menschen gefahren. Wie ein Augenzeuge dem hr berichtete, fuhr das Auto etwa 30 Meter weit in die Menge, bis es zum Stehen kam. Der Fahrer habe noch Gas gegeben. "Die Leute sind wie Papier umhergeflogen. Ein paar Sekunden war Totenstille, dann haben alle geschrien."

Der Landrat des Kreises Waldeck-Frankenberg, Reinhard Kubat (SPD) sprach im hr von "einem Bild des Grauens". "Hier ist Unfassbares geschehen, was die Menschen nicht einordnen können", so Kubat, der von "einem bewussten Angriff auf diesen Rosenmontagszug" sprach. Für Dienstagabend (18 Uhr) ist in Volkmarsen ein Gottesdienst geplant.

Fahrer kommt aus Volkmarsen

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, teilte ein Sprecher der Behörde mit.

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich nach Informationen der Ermittler um einen 29 Jahre alten deutschen Staatsbürger aus Volkmarsen. Der Tatverdächtige habe selbst Verletzungen erlitten und solle einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sobald sein Gesundheitszustand dies zulasse, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Zum Motiv könne man noch nichts sagen: "Wir ermitteln in alle Richtungen."

Mit hoher Geschwindigkeit in Menschenmenge

Zuvor hatte es widersprüchliche Angaben der Polizei darüber gegeben, ob der Mann vorsätzlich in die Menge gefahren war. Das hessische Innenministerium hat in einer ersten Stellungnahme mitgeteilt, dass ein Anschlag nicht ausgeschlossen werden könne. Ein Sprecher begründete das mit der Situation vor Ort.

Demnach fuhr der 29-Jährige laut Ministerium nach bisherigen Erkenntnissen "mit hoher Geschwindigkeit". Die Polizei nahm den Fahrer sofort fest.

Notlagezentrum eingerichtet

Im Rathaus von Volkmarsen wurde ein Notlagezentrum mit Seelsorge und Polizeikräften eingerichtet. Es soll noch bis Dienstag geöffnet bleiben. Betroffene können sich über ein Bürgertelefon informieren: 05693-6870. Die Polizei richtete ein Hinweisportal ein und appellierte, keine Aufnahmen in sozialen Medien zu verbreiten und sich mit Spekulationen zurückzuhalten. Polizei und Rettungsdienste waren auch noch am frühen Abend in Volkmarsen mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidenten Bereswill gab es eine zweite Festnahme in Volkmarsen. Allerdings sei noch nicht klar, ob der Festgenommene als Tatverdächtiger gelte oder ein Zeuge sei.

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll der Mann hinter dem Auto des Tatverdächtigen gefilmt haben. Demnach war es aber noch unklar, ob es sich um einen Schaulustigen handelte oder ob er eingeweiht war. Er sei bereits kurz nach dem Zwischenfall von der Polizei mitgenommen worden, hieß es.

Wohl keine politische oder extremistische Tat

Nach hr-Informationen lagen zunächst keine Erkenntnisse vor, die auf einen extremistischen Anschlag hinweisen. Der Fahrer des Autos war nach ersten Erkenntnissen den Behörden nicht als Extremist bekannt. Allerdings war er der Polizei in der Vergangenheit durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen.

Medien- und Augenzeugenberichte, wonach der Tatverdächtige stark alkoholisiert war, konnten die Ermittler zunächst nicht bestätigen. Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Alexander Badle, sagte am Montagabend, zum jetzigen Zeitpunkt könne er weder dementieren noch bestätigen, das Alkohol oder Drogen im Spiel gewesen seien.

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Hessen extra: Auto rast in Volkmarsener Faschingsumzug [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Ende des Videobeitrags

Stadt, Veranstalter und Landesregierung schockiert

Der Volkmarser Bürgermeister Hartmut Linnekugel (parteilos) äußerte sich "zutiefst betroffen". Er sei selbst Teilnehmer des Rosenmontagszuges gewesen. Der Umzug hatte rund 700 Zug-Teilnehmer, 27 Gruppen waren in diesem Jahr dabei. Der 1. Vorsitzende der Volksmarser Karnevallsgesellschaft, Christian Diste, sagte dem hr, alle seien "völlig schockiert".

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) reagierte ebenfalls betroffen. "Ich bin schockiert über diese schlimme Tat, durch die viele unschuldige Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ich bin mit meinen Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen und Freunden und wünsche allen eine schnelle und vollständige Genesung", sagte er am Montag laut Mitteilung der Staatskanzlei.

Helfer auf dem Weg zu den Verletzten in Volkmarsen Bild © Hessennews-TV

Die Kleinstadt Volkmarsen hat rund 6.800 Einwohner. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.

Rosenmontagszüge abgebrochen

Als Konsequenz wurden am Montag alle Rosenmontagsumzüge in Hessen vorsichtshalber abgebrochen, wie das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden auf Twitter mitteilte.

Trotz des Vorfalls in Volkmarsen soll am Dienstag der beliebte Frankfurter Fastnachtszug "Klaa Paris" stattfinden. Der Vorstand habe einstimmig beschlossen, "wir werden Fastnacht feiern", sagte der Vorsitzende der Zuggemeinschaft, Ulrich Fergenbauer, am Montagabend dem hr.

Man habe mit der Polizei telefoniert, eine Krisensitzung gehalten, und die Sicherheitsvorkehrungen seien überprüft worden. Die Polizei habe daraufhin zugestimmt, dass der Zug stattfinden könne, und die Entscheidung darüber den Veranstaltern überlassen. Die Narren wollten sich die Fastnacht nicht kaputt machen lassen, sagte Fergenbauer.

Wir aktualisieren diese Meldung laufend.

Sendung: hr-fernsehen, hessen extra, 24.02.2020, 20.15 Uhr