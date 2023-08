Rund vier Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Fulda hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 37-Jährigen wegen Totschlags erhoben.

Nach Abschluss der umfangreichen Ermittlungen sei er dringend verdächtig, das Opfer am 12. April mit fünf Schüssen getötet zu haben, teilte die Behörde am Dienstag mit. Der Tat im Stadtbezirk Aschenberg soll ein Streit vorausgegangen sein. Die Polizei hatte nach Zeugenhinweisen die Leiche des 38-Jährigen gefunden. Der Tatverdächtige wurde am selben Tag in der Innenstadt festgenommen.