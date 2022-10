In einem Kellergebäude eines Unternehmens in Witzenhausen (Werra-Meißner) hat es am Montag gebrannt.

Es drang Rauch heraus, die Sprinkleranlage hatte ausgelöst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Brandort habe in einem Heizkraftwerk lokalisiert werden können. Dort sei ein Schaltkasten durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Es entstand den Beamten zufolge ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro.