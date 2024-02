In Bad Salzschlirf ist bei einem Brand in einem Wohnhaus ein 42 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er soll noch versucht haben, das Feuer zu löschen. Als Brandursache vermuten die Ermittler einen technischen Defekt.

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Bad Salzschlirf (Fulda) am Freitagabend ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der 42 Jahre alte Bewohner vor Ort von Rettungskräften reanimiert, starb aber im Krankenhaus.

Eine genaue Brandursache ist noch nicht bekannt. Möglicherweise habe ein technischer Defekt im Badezimmer im zweiten Obergeschoss das Feuer ausgelöst, sagte ein Sprecher der Polizei dem hr.

Bewohner wollte Brand löschen

Der 42-Jährige soll zunächst versucht haben, den Brand selbst zu löschen. Dabei erlitt er laut dem Sprecher eine Rauchgasvergiftung.

Das zweite Obergeschoss brannte demnach vollständig aus. Der Sachschaden wird auf bis zu 50.000 Euro geschätzt. Die andere Seite der Doppelhaushälfte sei nicht vom Brand betroffen.