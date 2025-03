45 Apotheken verloren - Apothekensterben in Hessen geht weiter

Das Apothekensterben in Hessen wird nach Auffassung der Apothekerkammer weitergehen. "Also ich bin kein Prophet. Ich habe keine Ahnung, was in 20 Jahren ist", sagte der neue Präsident der Kammer, Christian Ude. "Fakt ist, im letzten Jahr hat Hessen unter dem Strich 45 Apotheken verloren."

Die Gründe seien die Wirtschaftlichkeit und das fehlende Personal. "Das Apothekensterben wird weitergehen, klar." In Städten wie Frankfurt ist das Ude zufolge kein so großes Problem, aber im ländlichen Raum. Ende 2023 wurden in Hessen 4.756 von einer Apotheke versorgt. Zehn Jahre zuvor waren es laut Statistischem Bundesamt bundesweit noch 3.909.