45-Jährige lag tot in ihrer Wohnung in Nidderau

In einem Wohnhaus in Nidderau ist am Freitag die Leiche einer Frau entdeckt worden. Die Umstände sind bislang unklar. Eine erste Fahndung der Polizei nach dem Auto der 45-Jährigen war erfolgreich.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Hanau mitteilten, wurde eine 45 Jahre alte Frau am Freitag leblos in ihrer Wohnung in Nidderau (Main-Kinzig) aufgefunden. Die Todesursache und die Hintergründe der Tat seien bislang unbekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Spurensicherung und Rechtsmedizin waren am Freitagnachmittag am Fundort im Zeisigweg in Nidderau-Ostheim.

Man würde nicht in jedem Fall von einem Gewaltverbrechen ausgehen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Ermittlungen dazu stünden noch ganz am Anfang. Eine Obduktion wurde angeordnet. Der Tod der Frau sei der Polizei am Morgen gemeldet worden - von wem, wurde nicht bekannt.

Ermittler suchten nach Mini Cooper

Auf die Verstorbene ist ein schwarz-grauer Mini Cooper zugelassen. Dieser war zunächst verschwunden, die Polizei suchte dringend nach Zeugen. Am späten Nachmittag erklärten die Ermittler, den Wagen gefunden zu haben. Hintergründe dazu nannten sie nicht.