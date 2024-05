Eine Woche nach den Schüssen auf einen 45-Jährigen in Rüsselsheim ist das Opfer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Der Täter ist weiter auf der Flucht.

Der 45-Jährige war am vergangenen Montagmorgen in Rüsselsheim durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. An diesem Montag starb der Mann im Krankenhaus an seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Beamten wurde bereits einen Tag nach der Tat eine Mordkommission mit dem Namen "2204" eingerichtet. Aktuell ermitteln rund 20 Beamtinnen und Beamte zu dem Tötungsdelikt.

Der Täter ist nach Angaben vom Montag noch nicht gefasst. Nach ihm werde weiter gefahndet. Von dem Mann liegt eine Beschreibung durch Zeugen vor .

Ermittler gehen von gezielter Tat aus

Die Beamten hoffen auf Zeugen, die am vergangenen Montagmorgen im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Es wurde ein Hinweistelefon eingerichtet. Zeugen hatten gegen 8.50 Uhr die Polizei wegen Schüssen und eines Verletzten im Bereich der Waldstraße alarmiert.

Der Täter soll mehrfach auf den Mann geschossen haben, nachdem dieser ein Lokal verlassen hatte. Die Polizei sprach von einer "gezielten Tat" gegen den 45-Jährigen.