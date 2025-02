60.000 Euro Schaden bei Brand in Bruchköbel

Ein Feuer in einem Carport in Bruchköbel (Main-Kinzig) hat am Montag einen geschätzten Schaden von 60.000 Euro verursacht.

Veröffentlicht am 25.02.25 um 11:04 Uhr









Der Brand des Unterstellplatzes auf dem Grundstück eines Wohnhauses zog laut Polizei unter anderem die Fassade des Hauses in Mitleidenschaft. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.