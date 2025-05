Ein 68 Jahre alter Mann in Biebertal (Gießen) hat erst seinen 94-jährigen Vater und dann sich selbst getötet.

Das berichtete die Polizei am Dienstag. Die beiden Leichen seien bereits am Sonntagnachmittag in einem Wohnhaus in Königsberg gefunden worden. Zu möglichen Hintergründen wurde nichts bekannt.