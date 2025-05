Untersuchungshaft nach Axt-Attacke in Kronberg

Ein 71-jähriger Mann sitzt nach dem Angriff auf seine Ehefrau und deren Schwester in Kronberg (Hochtaunus) in Untersuchungshaft.

Veröffentlicht am 20.05.25 um 11:26 Uhr

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er soll die beiden Frauen am Sonntagabend in einer Wohnung unter anderem mit einer Axt und einem Messer angegriffen und verletzt haben. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Ein Streit zwischen ihm und den 59 und 62 Jahre alten Frauen sei eskaliert, hieß es.