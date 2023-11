74-Jährige stirbt an Folgen von Wohnhausbrand in Linden

Kurzmeldung 74-Jährige stirbt an Folgen von Wohnhausbrand in Linden

Eine 74-Jährige, die bei einem Wohnhausbrand am 23.November in Linden (Gießen) schwer verletzt worden war, ist inzwischen an ihren Verletzungen gestorben.

Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern unterdessen an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es nicht.