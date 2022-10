Ein 91-Jähriger ist am Freitagmorgen auf der B417 bei Wiesbaden tödlich verunglückt.

Er geriet laut Polizei aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die 35 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens wurde schwer verletzt in die Klinik gebracht.