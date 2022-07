Auf der A3 Richtung Frankfurt hat ein Lkw gebrannt. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten im Berufsverkehr daher viel Geduld mitbringen.

Nach einem Lkw-Brand auf der A3 Richtung Frankfurt musste die Polizei zwei Fahrstreifen sowie den Standstreifen sperren. Laut hr-Verkehrsredaktion staute es sich auf der Pendler-Strecke zwischen Hanau und Frankfurt-Süd zwischenzeitlich auf einer Länge von mehr als zehn Kilometern. Es standen zeitweise nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Fahrt für manche Autofahrerinnen und Autofahrer verzögerte sich um bis zu einer Stunde.

Nur zwei Fahrstreifen – Feuerwehr löscht Auflieger

Gegen 7.30 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Im Stau hatte es jedoch eine Lkw-Panne gegeben, so dass es erneut zu Verzögerungen kam. Der Verkehr lief langsam wieder an (mehr in unseren aktuellen Verkehrsmeldungen). Die Feuerwehr hatte den Lkw-Brand schnell unter Kontrolle. Warum der Auflieger Feuer gefangen hat, ist noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Erkenntnissen lag ein technischer Defekt vor.