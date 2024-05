A45 in der Nacht gesperrt

Die A45 wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Herborn West gesperrt.

Betroffen davon sind Fahrer in Richtung Frankfurt, wie die Autobahn GmbH am Montag mitteilte. Die Fahrbahn zwischen den Talbrücken Marbach und Lützelbach wird auf sechs Streifen ausgebaut. In der Nacht würden Nachmarkierungsarbeiten vorgenommen.