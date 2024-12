Nach einem schweren Unfall bleibt die A7 bei Kassel bis in die Mittagsstunden komplett dicht. Ein Lastwagen war auf einen Pannen-Lkw aufgefahren, ein Fahrer kam dabei ums Leben.

Der tödliche A7-Unfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen zwischen den Autobahnkreuzen Kassel-Mitte und Kassel-Ost in Fahrtrichtung Hannover. Noch voraussichtlich bis in den Mittag bleibe die Autobahn wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Es bildete sich ein Stau ab dem Dreieck Kassel-Süd.

Die hr-Verkehrsredaktion empfiehlt, ab dem Kreuz Kassel über die U41 zu fahren.

Polizei: Laster fährt bei Kassel auf Pannen-Lkw auf

Bei dem Zusammenstoß der beiden Lastwagen kam einer der beiden Fahrer ums Leben. Er war ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Fahrzeug auf den anderen Lastwagen aufgefahren, der wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen stand. Der Fahrer des Lastwagens auf dem Seitenstreifen sei bei dem Aufprall nicht in seinem Fahrzeug gewesen, so der Polizeisprecher.

Die genaue Unfallursache ist laut Ermittler noch nicht geklärt. An beiden Lastwagen entstand ein Totalschaden, die Polizei schätzte den Schaden auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich.