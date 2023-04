Nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" mit ungeklärten Kriminalfällen aus Hessen sind mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen.

Diese müssten nun geprüft werden, teilten die Polizeipräsidien West- und Südhessen mit. Weitere Details wurden nicht genannt. In der Sendung ging es um den Fall eines 41-Jährigen, der 2021 im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel getötet worden war. Auch ein Raubüberfall auf ein Geschäft in Lorsch (Bergstraße) 2021 war Thema der Sendung. Ob eine heiße Spur dabei ist, könne man noch nicht sagen, so die Polizei.