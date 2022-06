Der Naturschutzbund (Nabu) Hessen ruft mit der Aktion "Insektensommer" zur fünften Zählung von Sechsbeinern auf.

Die bundesweite Aktion starte am Freitag, teilte der Landesverband am Mittwoch mit. Interessierte können innerhalb von einer Stunde Insekten beobachten und melden. Im Fokus stünden in diesem Sommer Hummeln.