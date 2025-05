Fürth: Entführte Katzenbabys wieder da

Fünf Katzenbabys, die vergangene Woche aus einem Mehrfamilienhaus in Fürth im Odenwald gestohlen worden waren, sind wohlbehalten wieder bei ihrer Besitzerin.

Das miauende Quintett habe am Sonntag vor der Tür des Hauses gesessen, teilte die Polizei am Montag mit. Unbekannte hatten am Mittwoch die Tür einer Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes aufgebrochen und die Kätzchen mitgenommen.

Am Sonntag dann die Heimkehr: "Die Kleinen konnten unversehrt vor der Haustür aufgefunden und an die glückliche Katzenmutter zurückgegeben werden", so die Polizei. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern den Angaben zufolge an.