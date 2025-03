"Allianz Geldautomaten" gewachsen

Hessens "Allianz Geldautomaten" hat sich deutlich vergrößert und will den Kampf gegen Sprengungen dieser Geräte weiter intensivieren.

Bei einem Treffen im Innenministerium in Wiesbaden wies Innenstaatssekretär Rößler (CDU) auf 65 neue Geldinstitute in der 2022 ins Leben gerufenen Gruppierung mit nun rund 80 Mitgliedern hin.Ein zentrales Ziel sei es, mit Maßnahmen wie Einfärbesystemen für Geldscheine und Nebeltechnik Automatensprengungen zu verhindern. Die Zahl der Sprengungen ging von 61 in 2023 auf 24 Sprengungen in 2024 zurück.