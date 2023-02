Wintersportler drängen sich am Sonntag am Kinderlift und der Skischule auf der 950 Meter hohen Wasserkuppe.

Wintersportler drängen sich am Sonntag am Kinderlift und der Skischule auf der 950 Meter hohen Wasserkuppe. Bild © picture-alliance/dpa

Schnee und Glätte in Teilen von Hessen

Gute Schneeverhältnisse haben erneut viele Menschen in die hessischen Wintersportgebiete gelockt. Doch auch auf den Straßen kann es gebietsweise glatt werden. In der kommenden Woche ist dann Schluss mit Neuschnee - es wird wieder sonniger.

Schnee und Glätte haben am Wochenende erneut für winterliche Wetterverhältnisse im Nordosten von Hessen gesorgt. Bis zum Sonntagabend seien in den Höhenlagen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee möglich, sagte hr-Meteorologe Ingo Betram. Am Vogelsberg waren bis zum Mittag sogar schon vier Zentimeter Neuschnee gefallen.

Zugleich warnte die Polizei am Sonntagmittag vor erhöhter Glättegefahr auf den Straßen im Schwalm-Eder-Kreis. Auch im osthessischen Raum war der Winterdienst demnach viel im Einsatz. Witterungsbedingte Unfälle und Verkehrsbehinderungen blieben aber zunächst aus.

Rund um die Wintersportgebiete auf der Wasserkuppe waren am Sonntagmittag alle Parkplätze besetzt. Die Polizei bat, diese nicht mehr aufzusuchen. Straßen mussten bis zum Mittag aber noch keine gesperrt werden. "Die Skilifte sind momentan ausgelastet, es kommt aber nicht zu Wartezeiten für die Wintersportler", erklärte ein Sprecher der Skilifte Wiegand auf der Wasserkuppe am Sonntagmittag. Ein heftiger Wintereinbruch Mitte der Woche hatte den Skibetrieb dort zeitweise gestoppt, erst am Freitag konnte er wieder aufgenommen werden.

Im Skigebiet Willingen herrschte am Sonntag ebenfalls reger Besucherandrang. Trotz des dort stattfindenden Ski-Weltcups war die Anreise mit dem Auto auch am Sonntagnachmittag nach Auskunft der Betreiber noch problemlos möglich. 12 der 16 Loipen waren für die Öffentlichkeit demnach zugänglich und mit einer Schneehöhe von rund 50 Zentimetern in Betrieb. Nur das Flutlicht-Skifahren sollte aufgrund des Ski-Weltcups ausfallen.

Auch in der Nacht zum Montag ist laut dem hr-Meteorologen Bertram noch vereinzelt Schneefall möglich. Bei Tiefsttemperaturen von 2 bis -3 Grad sei gebietsweise mit Glätte zu rechnen. Doch dann lasse der Niederschlag nach, so Bertram: "Am Montag gibt es noch vereinzelt ein paar Flocken oder Tropfen - ab Dienstag ist es dann trocken und es ist sogar schönes Wetter möglich mit viel Sonnenschein."

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars