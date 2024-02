Gegen einen 29 Jahre alten mutmaßlichen Drogenkoch und -dealer hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt Anklage erhoben. Er soll als Mitglied einer Bande in Offenbach kiloweise das Amphetamin Speed hergestellt und vermittelt haben.

Fast hundert Kilo Amphetamine, eine Drogenküche in Offenbach und die Festnahme in Spanien: Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat nach eigenen Angaben gegen einen 29-Jährigen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln "in nicht geringer Menge" in zwei Fällen Anklage am Landgericht Darmstadt erhoben.

In einem Fall soll der Mann die Tat als Mitglied einer bereits einschlägig bekannten kriminellen Organisation aus dem Rhein-Main-Gebiet begangen haben: Gegen 50 Personen dieser Gruppe ermitteln die Behörden seit längerer Zeit, 20 Mitglieder wurden bereits von hessischen Gerichten verurteilt.

Drogen wurden in Offenbach hergestellt

Der 29-Jährige soll in den Jahren 2020 bis 2021 für die Organisation mindestens zehn Kilo der Aufputsch-Droge Speed hergestellt und zum Verkauf weitergegeben haben, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft dem hr am Donnerstag mitteilte. Speed ist ein synthetisch hergestelltes Amphetaminen. Als Drogenküche habe die Wohnung eines anderen Mitglieds der Gruppe in Offenbach gedient. "Der Angeklagte ist eine Person mit sehr speziellen Fachkenntnissen, die sehr gut im Drogengeschäft vernetzt ist", sagte der Sprecher.

Angeklagter kassierte hohe Provision

Diese gute Vernetzung im großen Drogenbusiness soll der Mann auch dazu genutzt haben, die von der Organisation hergestellten Amphetamine für den Weiterverkauf an Dritte zu vermitteln. Konkret legt ihm die Anklage zur Last, im Februar 2021 den Verkauf von insgesamt 98 Kilogramm Speed organisiert zu haben. Seine Provision für diese Dienste soll zwischen 30.000 und 40.000 Euro gelegen haben.

Spanien als bevorzugter Rückzugsort

Der 29-Jährige sitzt seit Ende vergangenen Jahres in Untersuchungshaft, er war Ende Juli aufgrund eines internationalen Haftbefehls des Amtsgerichts Darmstadt in Spanien festgenommen worden. Auch weitere mutmaßliche Angehörige der Gruppe sitzen derzeit in Auslieferungshaft in Spanien. "Das Land sehen wir als bevorzugten Rückzugsort der Vereinigung“, so die Generalstaatsanwaltschaft. Außerdem führten viele Lieferwege durch das Land. Den Schwerpunkt der Aktivitäten der Vereinigung verorten die Ermittler jedoch in Offenbach.

Bargeld für Drogen aus Automatensprengungen

In den vergangenen drei Jahren wurde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft gegen über 50 Angehörige dieser kriminellen Organisation und weitere Personen aus deren Umfeld ermittelt. Insgesamt 20 Personen seien bereits von hessischen Gerichten zu Gefängnisstrafen verurteilt worden.

Die kriminelle Organisation war insbesondere auf die Sprengung von Geldautomaten und den Handel mit Betäubungsmitteln spezialisiert. "Diese Personen nehmen das Bargeld aus den Automaten, um Drogendeals damit zu finanzieren", sagt der Sprecher. 35 Geldautomatensprengungen in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sollen auf das Konto der Gruppe gehen.

Eines der mutmaßlichen Führungsmitglieder der Organisation verurteilte zuletzt das Landgericht Darmstadt im Februar 2023 zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten.