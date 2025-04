Anlassen: Motorradgottesdienst in Gründau

Mit einem Gottesdienst und einem Korso haben rund 800 Biker am Sonntag in Gründau die Motorradsaison eröffnet. Die leitende Polizei-Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Barbara Görich-Reinel, sagte, Motorradfahren könne ähnlich dem Pilgern zu einer spirituellen Erfahrung werden.