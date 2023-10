Arbeitsunfall in Ober-Ramstadt - Mann in Baugrube verschüttet

Ein Mann ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) verletzt worden.

Der Mann hatte im Stadtteil Rohrbach in einer Grube gearbeitet, als Erde abrutschte und ihn begrub, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann ausgraben und ihn aus der Grube ziehen. Der 44-Jährige erlitt Verletzungen am Bein.