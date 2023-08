Ein 20 Jahre Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag vermutlich auf einer Kreisstraße bei Hofbieber (Fulda) eingeschlafen.

Nach Polizeiangaben fuhr er am Ortseingang von Traisbach an einer Kurve geradeaus weiter. Er fuhr in einen Hof, beschädigte eine Gartenmauer, ein Scheunentor und rammte ein Fundament. Der Gesamtschaden wurde auf rund 110.000 Euro geschätzt.