Der Eingang in den Club "Copa" im Kalbacher Ortsteil Mittelkalbach am Mittwoch. Bild © hr/Michael Pörtner

Rechte Parolen in Kalbacher Dorfdisco

"Ausländer raus"-Rufe in Kalbacher Disco - Staatsschutz ermittelt

Nach "Ausländer raus"-Rufen in einer Kalbacher Disco ermittelt der Staatsschutz wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Der Clubbetreiber zeigt sich schockiert.

"Ausländer raus, Ausländer raus" grölten die Party-Gäste der Diskothek "Copa" in Kalbach (Fulda) in der Nacht zum Sonntag zu dem Lied "L’amour toujours" von Gigi D'Agostino aus den 90er-Jahren. Rund 270 Menschen sollen sich zu dieser Zeit im Club gefunden haben.

Festgehalten wurde die Szene offenbar mit einem privaten Handy. "Wir waren entsetzt, als wir die Videoaufnahmen bekommen haben", teilt der Verein "Fulda stellt sich quer" mit. Inzwischen ermittelt die hessische Polizei.

"Anfangsverdacht der Volksverhetzung"

Die Staatsschutzdienststelle der Kriminalpolizei habe Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung aufgenommen, teilte ein Sprecher der Polizei Osthessen am Mittwochnachmittag auf hr-Anfrage mit. "Eine entsprechende Videoaufnahme liegt uns vor", bestätigte der Sprecher. "Die Polizei nimmt den Sachverhalt sehr ernst."

Geprüft würden nun die Herkunft des Videos und die Umstände der Erstellung. Zeugen oder Zeuginnen der mutmaßlichen Tat sollten sich an die Polizei wenden. Die rechtliche Würdigung des Vorfalls obliege schließlich der Staatsanwaltschaft Fulda, betonte der Sprecher.

Clubbetreiber: "Es schockiert mich"

Andreas Goerke vom Verein "Fulda stellt sich quer" sieht die Betreiber des alteingessenen Clubs "Copa" im Ortsteil Mittelkalbach in der Pflicht. "Warum haben die Betreiber nicht eingegriffen? Warum hat der Discjockey die Musik nicht sofort unterbrochen und hat paar Takte dazu gesagt, dass er dies nicht duldet?", kritisiert Goerke am Mittwoch.

Clubbetreiber Leon Günther distanzierte sich von dem Gegröle. "Es schockiert mich natürlich, dass es bei uns passiert ist. Es tut uns sehr, sehr leid. Wir tun alles, um diesen Fall aufzuklären." Der Song sei an dem Abend zweimal gespielt worden - beim zweiten Mal gegen 1 Uhr seien die Parolen gerufen worden, sagt Günther.

Er habe gerade Getränke geholt. "Als ich rauskam und überhaupt hätte schauen könnnen, wer da angefangen hat zu singen, war es im Endekffekt auch schon wieder vorbei." Es sei im Club sehr dunkel und neblig gewesen. "Es war sehr schwierig, da jemanden identifizieren zu können." Der DJ habe es in dem Moment selber gar nicht mitbekommen. Ein ähnliches Video wie das in Kalbach kursierte zuletzt auf YouTube zu demselben Song bei einer anderen Party in Deutschland.

