Auto kracht durch Hoftor in Weilmünster

Ein Autofahrer hat am Montag aus noch ungeklärter Ursache in Weilmünster (Limburg-Weilburg) in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist durch ein geschlossenes Hoftor gefahren.

Nach Angaben der Polizei von Dienstag wurde der 60-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.