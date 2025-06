Auto mit zwei betrunkenen Fahrern in Rüsselsheim

Bei Kontrollen an der A67 und der A5 in Rüsselsheim ist ein Auto den Beamten in der Nacht zum Samstag gleich zweimal aufgefallen.

Der Fahrer des Wagens war betrunken und musste aussteigen, wie die Polizei berichtete. Mit einem herbeigerufenen anderen Fahrer geriet das Auto wenig später erneut in eine Kontrolle: Auch der zweite Fahrer war alkoholisiert.