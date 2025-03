Autobahn-Verbindung bei Frankfurt gesperrt

Wegen Bodenuntersuchungen wird am Montagabend die Verbindungsrampe zwischen der A648 in Fahrtrichtung Frankfurt und der A5 in Richtung Kassel im Bereich des Westkreuzes Frankfurt gesperrt.

Laut Autobahn GmbH kann die Rampe zwischen 19 Uhr und Dienstag 7 Uhr nicht befahren werden. Die Umleitung in Richtung Kassel erfolgt über die Anschlussstelle Westhafen.