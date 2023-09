Autofahrer bei Unfall in Hessisch Lichtenau schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Alleinunfall in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume am Straßenrand. Er kam in eine Klinik.