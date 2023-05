Autofahrerin gerät in Hohenstein in Bach

Eine 56 Jahre alte Frau ist am Montag mit ihrem Auto in Hohenstein (Rheingau-Taunus) von der Straße abgekommen und in einen Bach gefahren.

Wie die Polizei am Dienstag schilderte, verlor sie beim Abbiegen die Kontrolle über ihren Wagen. Sie erlitt leichte Verletzungen.