Nach einem Frontalunfall auf der B251 bei Korbach (Waldeck-Frankenberg) ist eine Autofahrerin ums Leben kommen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 56 Jahre alter Mann am Freitag mit seinem Wagen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß das Auto frontal mit dem Auto einer 66 Jahre alten Frau zusammen. Beide kamen schwer verletzt in Krankenhäuser, wo die Frau am Samstag ihren Verletzungen erlag. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die B251 war am Freitag für etwa vier Stunden gesperrt.