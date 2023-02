Bei Parteitag in Melsungen

Bei Parteitag in Melsungen Autos von AfD-Mitgliedern beschädigt

Im Rahmen ihres Landesparteitags in Melsungen (Schwalm-Eder) sind Autos von AfD-Mitgliedern beschädigt worden.

Unbekannte stachen in der Nacht zum Sonntag an zehn Autos mehrere Reifen platt, wie die Polizei mitteilte. Die Wagen waren in der Nähe des Tagungsorts der Partei abgestellt. Hinweise auf die Täter lagen zunächst nicht vor.

"Auch Gewalt gegen Sachen ist Gewalt, und politische Gewalt hat in einer freiheitlichen Demokratie nichts zu suchen", sagte AfD-Co-Landeschef Lichert. Man habe auf dem Parteitag für die betroffenen Mitglieder Spenden gesammelt.