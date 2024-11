Autounfall in Grebenhain endet für entlaufene Kühe tödlich

Zwei Kühe haben einen Unfall auf einer Straße bei Grebenhain (Vogelsberg) mit dem Leben bezahlt.

Veröffentlicht am 02.11.24 um 07:40 Uhr

Ein Auto fuhr die beiden entlaufenen Kühe am Freitagabend an, wie die Polizei mitteilte. Eine Kuh war sofort tot, die andere wurde so schwer verletzt, dass ein Jagdpächter sie von ihrem Leiden erlöste.

Der 20-jährige Autofahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.