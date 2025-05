Dürre im Frühjahr 2025 und Kasseler Start-up setzt auf Kakerlaken-Cyborgs

Ein 28-Jähriger hat mit einem gestohlenen Radlader Autos gerammt, der Frühling war deutlich zu warm und zu trocken, und in Kassel will man Kakerlaken-Cyborgs bauen. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Veröffentlicht am 30.05.25 um 18:41 Uhr

Draußen scheint die Sonne, und ich bin ein klein wenig neidisch auf alle, die jetzt gerade irgendwo im Freien mit einem geeisten Cappuccino sitzen können. Dafür ist es an so einem Brückentag angenehm ruhig im Büro. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wobei für Sie in diesem Fall die Vorteile klar überwiegen, denn so bekommen Sie Ihren Nachrichtenüberblick.

Und hier sind die Themen der heutigen "Hessen am Abend"-Ausgabe:

Mit Radlader auf zerstörerischer Alkoholfahrt

Ein 28-Jähriger hat gestern einen Radlader gestohlen und ist damit in Schlangenlinien über die Bundesstraße zwischen Burgwald-Ernsthausen und Bottendorf (Waldeck-Frankenberg) gefahren. In einem Video ist zu sehen, wie er dabei immer wieder möglicherweise gezielt auf den Gegenverkehr zusteuerte. Dabei wurde eine 55-jährige Fahrerin leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft hat deswegen die Ermittlungen aufgenommen. Die Fahrt fand in einem Wald an einem Teich ihr Ende, noch am Abend wurde der Mann festgenommen. Wäre er mal lieber wie seine Altersgenossen mit einem Bollerwagen durch die Lande gezogen ...

Videobeitrag Chaosfahrt mit Radlader auf der B252 Video Screenshot des inzwischen gelöschten TikTok-Videos: Der Radlader stößt mit einem Auto zusammen. Bild © Screenshot/TikTok Ende des Videobeitrags

Peter Kerst aus Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) war zwar auch am See, aber ohne Radlader und ohne dass andere Personen oder Fahrzeuge zu Schaden kamen. Stattdessen ist dieses schöne Foto dabei herausgekommen.

Das Foto vom Werratalsee am Morgen hat uns hessenschau.de-Nutzer Peter Kerst aus Waldkappel geschickt. Bild © Peter Kerst

Autofahrer rast mit 200 km/h durch Baustelle auf A49

Und wir bleiben beim Thema Straßenverkehr: Auf der A49 bei Kassel hat ein 22-jähriger Autofahrer alle Regeln über Bord geworfen.

Wie die Polizei berichtete, fuhr er in der Nacht zum Freitag mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde durch eine Baustelle, obwohl nur 80 Kilometer pro Stunde erlaubt waren. Zudem überholte er andere Verkehrsteilnehmer und bremste auch in Kurven nicht ab.

Als die Polizei ihn schließlich stoppte, zeigte er kein Verständnis. Daraufhin meldete die Polizei den Sachverhalt der Staatsanwaltschaft. Diese ordnete an, den Führerschein des 22-Jährigen aus Niedersachsen sicherzustellen.

Für den weiteren Weg musste sich der ebenfalls 22-jährige Beifahrer ans Steuer des Wagens setzen. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.

Der Frühling war zu warm, zu trocken und extrem sonnig

Es wird Sie vermutlich nicht überraschen, aber der Frühling 2025 gilt jetzt offiziell als zu warm und zu trocken. Mit 710 Sonnenstunden wurde der dritthöchste Wert seit 1951 erreicht, die Durchschnittstemperatur lag bei exakt 10 Grad und damit 1,9 Grad über dem langjährigen Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990. Gegenüber der aktuellen Vergleichsperiode 1991 bis 2020 ergab sich ein Plus von 0,7 Grad. Beim Regen war es mit 93 Litern Niederschlag pro Quadratmeter nur knapp die Hälfte des Solls.

Die Folge: Schon jetzt ist es in Süd- und Osthessen viel zu trocken. In den oberen Bodenschichten herrscht laut dem Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums in Teilen sogar "außergewöhnliche Dürre". Im nördlichen Teil von Hessen sieht die Lage etwas besser aus.

Solange es bei normalem Regen bleibt, klingt die Wettervorhersage bis Dienstag also eher nach guten Nachrichten, denn ab Samstag wird es nass. Der Haken: Dabei kann es auch immer wieder zu Gewittern, Sturmböen und lokalen Unwettern kommen. Drücken wir die Daumen, dass alles glimpflich verläuft.

Mit Kasseler Kakerlaken in den Krieg

Kakerlaken gehören nicht unbedingt zu den sympathischsten Tieren, aber das hier haben sie nicht verdient: Das Kasseler Unternehmen Swarm Biotactics möchte aus Kakerlaken sogenannte Bio-Roboter machen.

Mithilfe von Elektrochips, künstlicher Intelligenz und Schwarmkoordination sollen die Tiere in Verteidigungs-, Such- und Rettungsmissionen eingesetzt werden. Die Tiere sollen dabei mit Kameras auf ihrem Rücken ferngesteuert werden können.

Mit Sprengladungen statt Kameras wären sie laut dem Konfliktforscher Niklas Schörnig vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung aber auch für Einsätze als Waffe denkbar.

Die Idee ist nicht neu: Die Forschung an der Fernsteuerung von Tieren läuft seit den 1970ern. Schon zu Beginn der 2000er Jahre seien Ratten erfolgreich durch Labyrinthe gesteuert worden, sagt der Experte. Aufgrund der langen Historie der Forschung vermutet Schörnig, dass inzwischen in allen größeren Militärnationen der Welt daran gearbeitet wird.

Unter das deutsche Tierschutzgesetz fallen solche Versuche an Insekten übrigens nicht. Sie sind daher auch nicht genehmigungspflichtig. Derzeit ist das Projekt noch in der Anfangsphase.

Weitere Themen des Tages

In einem Labor der Uni Marburg ist ein giftiges Gas ausgetreten. Drei Menschen mussten dekontaminiert werden. Das Labor an den Lahnbergen darf vorerst nicht betreten werden.

Tennisfans können sich bei den Bad Homburg Open auf ein starkes Teilnehmerinnenfeld freuen. Aus den Top Ten der Weltrangliste sind gleich sechs Spielerinnen vertreten.

Wie viele Burgen und Burgruinen gibt es eigentlich in Hessen? Das war lange unklar. Nun gibt es einen Burgen-Atlas online, der nicht nur Historikern dient, sondern auch Inspirationsquelle sein kann für Ausflüge zu romantischen Ruinen und prächtigen Höhenburgen.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Im Schweizer Lötschental ist die Lage weiter angespannt, doch es gibt die leichte Hoffnung, dass die befürchtete Flutwelle ausbleiben könnte. Das aufgestaute Wasser scheint sich seinen Weg durch den Schuttberg zu bahnen. In zwei Gemeinden weiter unten im Tal sitzen Bewohner dennoch auf gepackten Koffern .

Abtreibungen gelten in Deutschland als rechtswidrig - sie stehen, trotz vieler Ausnahmen, im Strafrecht. SPD und Grüne wollten das zuletzt ändern und scheiterten. Nun hat sich der Deutsche Ärztetag für eine Entschärfung der Abtreibungsregeln in Deutschland ausgesprochen .

Frankreich verbietet ab 1. Juli Rauchen an öffentlichen Orten wie Parks oder an Schulen . Damit will die Regierung vor allem Kinder schützen. Wer gegen das neue Verbot verstoße, müsse 135 Euro Strafe zahlen. In Deutschland halten das SPD und Grüne ebenfalls für sinnvoll.

Streaming-Tipp: Verrückt nach Figaro

In dem Büro, in dem ich sitze, waren es heute Morgen um 10 Uhr bereits gefühlte 28 Grad. Deswegen gibt es hier jetzt leichte Kost. Bei warmem Wetter soll man ja nicht so schwer essen, und das gilt sicherlich auch für das Gehirn.

In der ARD-Mediathek ist noch bis zum 30. Juni der Film "Verrückt nach Figaro" verfügbar . Darin möchte sich die junge Fondsmanagerin Millie Cantwell ihren Traum erfüllen und Opernsängerin werden. Dafür reist sie in die schottischen Highlands, um bei der renommierten, aber gefürchteten Gesangslehrerin und ehemaligen Operndiva Meghan Geoffrey-Bishop Gesangsunterricht zu nehmen.

Wenn ich jetzt noch erwähne, dass sie dort auf Max Thistlewaite trifft, einen weiteren Schüler Meghans, ahnen Sie vermutlich, wie die Geschichte ausgeht. Aber Filme dieser Art guckt man ja auch nicht wegen der spannenden Plot-Twists, sondern wegen des Humors und der Romantik - und genau das bekommt man hier auch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Podcast-Tipp: Grimms Märchen und Verbrechen Kassel um 1807: Die Brüder Grimm leben in einer unruhigen Zeit. Napoleon gründet den ersten Reformstaat auf deutschem Boden. Jacob und Wilhelm Grimm sind für ihren Forschergeist bekannt und arbeiten an ihrer Sammlung grausiger Märchen, als sie plötzlich zu Kriminalermittlern im königlichen Auftrag werden. Die Serie "Grimms Märchen und Verbrechen" geht heute in der ARD-Audiothek bereits in die vierte Runde. Als Märchenerzählerin ist erneut Katharina Thalbach zu hören, während Jacob und Wilhelm Grimm von Wanja und Jona Mues gesprochen werden. Insgesamt warten fünf neue Fälle auf Sie, die jeweils in drei Folgen erzählt werden. Alle Folgen sind ab sofort verfügbar . Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Eins noch ... Beim Beatboxing geht es nicht um den Einsatz von Fäusten, sondern darum, mit dem Mund Schlagzeug-Sounds und andere Geräusche zu imitieren (auf kinder.wdr.de sehr schön von der Sendung mit der Maus erklärt ). Richtig populär wurde es in den 1980er Jahren in der Hip-Hop- und Rap-Szene. Im Laufe der Zeit wurde Beatboxing zu einer eigenen Kunstform. Sogar eine Beatboxing-Weltmeisterschaft gibt es. Für großes Aufsehen sorgte jüngst allerdings eine Beatboxerin aus Brasilien: Die Performance von Marizele Cassiano ging viral und brachte ihr mehr als 100.000 neue Follower auf Instagram ein. Das Besondere an dieser Performance: Marizele Cassiano ist Nonne und der Auftritt fand in einer christlichen TV-Show statt - inklusive der tanzenden Schwester Marisa de Paula und des tanzenden Diakons Giovani Bastos. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis Montag! Ihr Sven-Oliver Schibat (bewundert die Manövrierkünste von diesem Kapitän ) Sven-Oliver Schibat Bild © hr/Jan-Niclas Grömling Formular Hessen am Abend - Der hessenschau-Newsletter Hier können Sie sich für Hessen am Abend anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Hier erfahren Sie mehr. E-Mail* Ich bin damit einverstanden, dass der hr die von mir im vorstehenden Formular angegebenen personenbezogenen Daten für den Zweck der Kontaktaufnahme zum Newsletterversand verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Unsere Datenschutzerklärung mit sämtlichen Informationen gemäß Art. 13 DSGVO zur Datenverarbeitung durch den hr und zu Ihren Rechten können Sie unter Datenschutzerklärung einsehen. Den Datenschutzbeauftragten des hr erreichen Sie unter datenschutz@hr.de.* * Pflichtfeld Zurücksetzen Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse. Erst nach einem Klick auf den darin enthaltenen Bestätigungslink erhalten Sie unseren Newsletter. Zurück zum Formular Das hat leider nicht geklappt! Aufgrund eines technischen Fehlers können wir derzeit Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Zurück zum Formular Sie haben den Newsletter bereits abonniert. Sollten Sie ihr Abonnement kündigen oder verwalten wollen, können Sie dies hier tun. Zurück zum Formular Hinweis Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Newsletter zu abonnieren. Alternativ können Sie die verfügbaren Newsletter-Abonnements des HR hier abschließen / verwalten / beenden. Ende des Formulars