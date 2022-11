Ein Säugling ist nach einem Wohnungsbrand in Raunheim (Groß-Gerau) vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Feuer sei am Mittwochabend ausgebrochen, als sich zu stark erhitztes Öl in einer Pfanne entzündete, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wegen starker Rauchentwicklung kam das Baby zur Untersuchung in eine Klinik. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.