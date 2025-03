Bad Endbach: Fahrerin hat Drogen im Auto

Die Polizei hat am Montagmittag in Bad Endbach (Marburg-Biedenkopf) eine 55-Jährige in ihrem Wagen gestoppt, die gefälschte Kennzeichen angebracht hatte.

Veröffentlicht am 11.03.25 um 15:22 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Zudem fanden die Beamten Drogen im Auto, es bestehe außerdem der Verdacht, dass die Frau unter Drogen stand. Einen Führerschein hatte sie auch nicht.