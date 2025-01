Bad Nauheim steht wie keine andere Stadt in Hessen für den Rock'n'Roll - wegen Elvis Presley. Zum 90. Geburtstag des Musikers organisiert die Stadt Führungen, Konzerte und Workshops.

In Bad Nauheim (Wetterau) gibt es immer einen Grund zu feiern - vor allem wenn es um Elvis Presley geht. Zuletzt im August, zum alljährlichen European Elvis Festival. Jetzt legt die Stadt nach, denn am 8. Januar wäre Presley 90 Jahre alt geworden. Grund genau für eine weitere große Elvis-Party in der Kurstadt.

Führungen, Torten und Elvis-Workshops

Zwischen Mittwoch (8. Januar) und Sonntag (11. Januar) hat die Stadt ein Programm organisiert - von Musik und Party über Wissenswertes zu dem US-Star bis hin zu Kunst.

So können Fans bei Führungen am Mittwoch und Samstag jeweils um 14 Uhr die wichtigsten Schauplätze erleben, an denen sich der "King" aufhielt. Die Teilnehmer erfahren, wo und wie er wohnte und wo es noch heute seine angeblich liebste Schokoladentorte gibt, verspricht die Stadt auf ihrer Website .

Weitere Informationen Während seiner Militärzeit in Friedberg hatte der "King of Rock'n'Roll" für rund eineinhalb Jahre in der Stadt im Wetteraukreis gelebt - von Oktober 1958 bis März 1960. Noch heute wird an zahlreichen Orten sein Andenken in Ehren gehalten. Tausende Fans kommen jedes Jahr zum Elvis-Festival - oft inklusive Verkleidung. Zum runden Geburtstag des Kings organisiert die Stadt zusätzlich eine knappe Woche Elvis-Gaudi. Ende der weiteren Informationen

Musikalisch gibt es zum Geburtstag von Presley eine Elvis-Vinyl-Tanzparty am Freitagabend sowie eine große Elvis-Birthday-Party am Samstagabend, zu der die Elvis-Presley-Gesellschaft e.V. (EPG) in den Kursaal des Hotels einlädt. Mehrere Konzerte mit Hits der Musiklegende sind im Theater am Park geplant.

Die Tickets für die Veranstaltungen gibt es online, über die Tourist Information sowie über die EPG. Zudem findet am Mittwoch, also dem Ehrentag, ein offener Elvis-Workshop mit Live-Musik im Café Jost in der Bad Nauheimer Trinkkuranlage statt.

Auch der Start des Bad Nauheimer Wintermarktes am Mittwoch steht nach Angaben der Stadtmarketing und Tourismus GmbH ganz im Zeichen des "King of Rock'n'Roll". Zu seinen Ehren habe der Holzschnitzer Georg Maurus aus Greifenstein (Lahn-Dill) eine Statue aus Holz angefertigt, der noch eine Gitarre fehle - am Mittwoch wird die Statue komplettiert.

Elvis Ex-Gattin Priscilla kommt

Im März - also dann, wenn der Partytrubel des 90. Geburtstags längst vorbei ist - wird Bad Nauheim von der "wohl berühmtesten Musikergattin" besucht, wie sie zumindest von der Stadt angekündigt wird: Priscilla Presley war in den 60ern und 70ern sechs Jahre mit Elvis verheiratet - nun kehrt sie an den Ort zurück, an dem sie ihn als 14-Jährige kennenlernte.

Am 21. und 22. März 2025 wird sie im Jugendstil-Theater des Hotels Dolce aus ihrem Leben erzählen.