In Frankfurt ist am Samstagabend ein Rekord aufgestellt worden. Insgesamt 1.231 Musikerinnen und Musiker spielten zusammen im Frankfurter Waldstadion. Sie bildeten die bisher größte live spielende Rockband der Welt, wie Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut Deutschland verkündete.

"Damit wurde der bisher gültige Weltrekord von 2023 aus Wien mit 1.112 Teilnehmern verbessert und liegt nun in Frankfurt", teilte Preisrichter Kuchenbecker mit. Damals hatten die Musiker in Wien gemeinsam als riesige Band einen Song von Metallica gespielt.

Hits von Tina Turner und den Toten Hosen

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren einem Aufruf gefolgt, sich an dem Rekordversuch im Frankfurter Waldstadion zu beteiligen. Sie kamen mit den unterschiedlichsten Instrumenten: vom Schlagzeug bis zur E-Gitarre. Auf der Setlist standen unter anderem Hits von Tina Turner, den Toten Hosen und U2, die Band begann den Abend mit Robbie Williams' "Let me entertain you".

Ganz nach dem Motto "Musik ist die Sprache, die jeder versteht" kamen Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Ländern zusammen, um das größte Konzerterlebnis zu erreichen. Die Musiker konnten sich mithilfe von Tutorials von professionellen Coaches auf das Event vorbereiten. Sie mussten mindestens 16 Jahre alt sein oder in Begleitung ihrer Eltern kommen.

Zehn Minuten Einlaufzeit

Tausende Besucherinnen und Besucher machten sich auf den Weg, um das Konzert ab 20 Uhr zu verfolgen. Vor dem eigentlichten Rekord und Auftritt der Band spielten etwa ein Sinfonieorchester und der Polizeichor Frankfurt. Allein der Einlauf aller Musiker dauerte laut Organisatoren über zehn Minuten.

