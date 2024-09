Störung im Funksystem Bahnverkehr rund um Frankfurt steht still - bundesweite Auswirkungen

Wegen einer Funkstörung steht der Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands still. An den Bahnhöfen rund um den wichtigen Knotenpunkt Frankfurt fährt auf unbestimmte Zeit kein Zug mehr ein und aus.

Anzeigetafel am Frankfurter Hauptbahnhof. Bild © Martin Woelke (hr)

Wegen eines Ausfalls des Zugfunks im Großraum Frankfurt steht in der Mitte Deutschlands im Moment der Zugverkehr still. Alle Züge, die mit Ziel Frankfurt unterwegs sind oder aus Frankfurt abfahren sollen, sind nach Angaben eines Bahnsprechers betroffen. Die Anzeigetafeln am Frankfurter Hauptbahnhof zeigten am frühen Nachmittag an: "Bundesweite Störung: Zugverkehr auf allen Linien eingestellt". Auf der Störungsseite der Deutschen Bahn hieß es, der Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands sei massiv beeinträchtigt, man arbeite unter Hochdruck an der Beseitigung der technischen Störung. Audiobeitrag Bild © Martin Woelke (hr) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Störung im Funksystem der Bahn Nach ersten Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn handelt es sich um eine Störung im GSM-R-Funksystem der Bahn. Wenn dieses System nicht funktioniere, dürfe nicht gefahren werden. Auf hr-Nachfrage konkretisierte die Bahn die Störungsmeldung: Fahrten im Süden, Osten oder Westen seien noch möglich, sofern sie nicht durch die Mitte Deutschlands verlaufen. Frankfurt als einer der wichtigsten europäischen Knotenpunkte mit täglich rund 1.200 Nah- und Fernverkehrszügen im Regelbetrieb. Auswirkungen über Großraum Frankfurt hinaus Im Großraum Frankfurt sind sowohl der Fern- und Regionalverkehr als auch S-Bahnen von der Funkstörung betroffen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) schrieb auf seiner Webseite , der Zugverkehr sei im gesamten RMV-Gebiet bis auf Weiteres eingestellt. Reisende sollten wenn möglich auf Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen umsteigen. Auch die Züge der Vias, die Regionalbahnen zwischen Frankfurt und Südhessen betreibt, sind laut Reiseauskunft der Deutschen Bahn betroffen. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden könne sei nicht bekannt. Nach aktueller Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn wirkt sich die Störung auch auf weitere Linien aus, die nicht durch den Großraum Frankfurt führen. Beispielsweise sind zahlreiche Regionalverkehrszüge in Nordhessen laut der Auskunft erheblich verspätet.