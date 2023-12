Ein auf eine Stromleitung gestürzter Baum hat am Freitagabend einen Stromausfall in mehreren Stadtteilen von Hofheim am Taunus, Eppstein und Wiesbaden verursacht.

Wie der Netzbetreiber Syna GmbH am Samstag mitteilte, hatten gegen 1.30 Uhr alle betroffenen Haushalte wieder Strom. Die beschädigte Leitung werde nun repariert.