Auf der A66 bei Flörsheim hat es einen schweren Unfall gegeben. Eine 36-Jährige und ihre 14 Jahre alte Tochter wurden auf ein Feld geschleudert. Auf der A45 kam der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf der A66 in Höhe Flörsheim-Weilbach (Main-Taunus). Nach Angaben der Polizei hatte die 36 Jahre alte Autofahrerin beim Wechsel von der rechten auf die mittlere Spur das Steuer verrissen, um eine Kollision mit einem anderen Wagen zu verhindern.

Das Auto der 36-Jährigen schleuderte daraufhin über die rechte Spur und den Seitenstreifen von der Fahrbahn herunter. Von der angrenzenden Böschung wurde der Wagen laut Polizei derart in die Höhe katapultiert, dass er erst nach etwa 60 Metern und mehreren Überschlägen in einem Maisfeld auf dem Dach liegen blieb.

Schwere Kopfverletzungen

Der andere Autofahrer, ein 61-Jähriger, meldete den Unfall der Polizei und kehrte an die Unfallstelle zurück. Die Beamten der ersten eingesetzten Streife leisteten der am Kopf stark verletzten 36-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Ihre ebenfalls schwer verletzte 14 Jahre alte Tochter wurde von einem Ersthelfer versorgt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zwei Spuren der A66 in Richtung Frankfurt wurden wegen des Rettungseinsatzes vorübergehend gesperrt.

Ein Toter und drei Leichtverletzte auf A45

Auch auf der A45 bei Aßlar (Lahn-Dill) ereignete sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall. Laut Polizei rammte ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Kleintransporter in einer Baustelle einen sogenannten Anpralldämpfer in einer Behelfsausfahrt. Der Wagen geriet dadurch ins Schleudern und drehte sich.

Ein auf der linken Spur fahrender Pkw krachte daraufhin in die Front des Unfallwagens. Der 40 Jahre alte Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des anderen Autos, ein 33-Jähriger, seine 35 Jahre alte Beifahrerin und ihr vierjähriges Kind erlitten leichte Verletzungen.

Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, wie die Polizei weiter mitteilte. Wegen der Unfallaufnahme war die A45 in Richtung Hanau von 22.15 Uhr bis etwa 5 Uhr gesperrt.