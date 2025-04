Weitere Baustelle Verstärkte Staugefahr auf der A5 am Nordwestkreuz Frankfurt

Autofahrer auf der A5 müssen sich am Nordwestkreuz Frankfurt auf weitere Staus einstellen - nun auch in Fahrtrichtung Basel. Grund dafür ist die Sanierung von Brücken - und die dauern bis 2026 an.

A5 bei Frankfurt (Archivbild).

Auf der A5 kommt es am Nordwestkreuz Frankfurt ab Montag zu weiteren Verkehrsbehinderungen. Dort beginnen jetzt auch Sanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Basel. Dafür ist hier bis in den Herbst die mittlere Spur gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Vor einer Woche waren bereits Sperrungen in Richtung Kassel eingerichtet worden. Deshalb kommt es hier regelmäßig zu Staus. Die Autobahn GmbH lässt an dem Kreuz von A5 und A66 Brückenbauwerke instandsetzen. Dafür werden Fahrspuren gesperrt und Umleitungen eingerichtet. Die Bauarbeiten erfolgen einer Mitteilung der Autobahn GmbH zufolge in mehreren Abschnitten. Die erste Bauphase läuft seit Ostermontag. Konkret bedeutet das für Auto-, Lastwagen- und Motorradfahrer:

Auf der A5 in Richtung Kassel (Norden) ist seit 21. April bis 26. September eine Fahrspur gesperrt. Zwei Fahrstreifen bleiben geöffnet. Der Schwerlastverkehr wird über die Parallelspur umgeleitet: Lastwagenfahrer nehmen dazu kurz die Ausfahrt Richtung Frankfurt-Miquelallee, folgen der Parallelspur und gelangen nach dem Nordwestkreuz wieder auf die A5.

Auf der A5 in Richtung Basel (Süden) ist von 28. April bis 3. Oktober. ebenfalls ein Streifen gesperrt. Hier wird der Lastwagenverkehr über die Parallelspur geführt.

Die Ausfahrt von der A5 nach Süden zur A66 in Richtung Frankfurt-Miquelallee bleibt bis 6. Oktober gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Sanierung soll 3,8 Millionen Euro kosten Die Autobahn GmbH will mit den Sanierungsarbeiten bis Oktober 2026 fertig sein. Bis dahin ist am Nordwestkreuz auf etwa 1,6 Kilometern Länge mit Beeinträchtigungen und vor allem Staus im morgendlichen und nachmittäglichen Berufsverkehr zu rechnen. Über die Weise der Verkehrsführung in den weiteren Bauphasen will die Autobahngesellschaft des Bundes später informieren. Die Instandsetzung der Brücken am Nordwestkreuz soll ihren Angaben zufolge rund 3,8 Millionen Euro kosten.