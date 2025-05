Draußen scheint die Sonne und ich hoffe, Sie konnten das Wetter heute genießen. Ein kleiner Tipp: Sie können sich bei diesem Wetter draußen ruhig entspannen und die Nachrichten aus den Augen lassen. Schauen Sie abends einfach bei "Hessen am Abend" vorbei, dann erfahren Sie trotzdem alles, was Sie wissen müssen.

Heute sind das zum Beispiel diese Themen hier:

Am Samstag kam ich auf der Frankfurter Zeil an einem auf Düfte spezialisierten Laden vorbei, vor dem sich eine riesige Schlange gebildet hatte. Ich vermute, dass einige der Produkte aus diesem Geschäft gestern an glückliche Mütter verschenkt wurden.

So manche Mutter dürfte aber auch mit einem Ausflug überrascht worden sein, denn das Wetter am Muttertag war perfekt dafür. Im ZDF-Fernsehgarten hatte der Deko-Experte der Sendung, Deko Boy Tom, seine Mutter einfach direkt mit zur Arbeit gebracht .

Das Muttertagswetter bleibt uns übrigens noch ein paar Tage erhalten, denn auch in dieser Woche wird es trocken bleiben bei ähnlichen Temperaturen.

In unserer heutigen Momentaufnahme steht Frankfurt Kopf, denn die Glaskugel von hessenschau.de-Nutzer Detlef Handloser aus Bad Vilbel hat die Welt einmal um 180 Grad gedreht. Aber auch hier: Fast wolkenloser Himmel über Hessen.

Wie bei "Und täglich grüßt das Murmeltier" dürfte es heute den Menschen rund um Wächtersbach (Main-Kinzig) ergangen sein, denn zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage musste die Feuerwehr dort ausrücken, um einen Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb zu löschen.

Nach Angaben der Polizei hatte sich vermutlich illegal entsorgter Müll in einer Lagerhalle entzündet. Das Feuer sei dann auf die Halle übergegangen und habe diese beinahe "komplett beschädigt". Die Ermittler gehen von einem Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro aus, "wenn nicht sogar im Millionenbereich".

Lagerhalle in Wächtersbach geht in Flammen auf

Die Rauchsäulen waren weithin zu sehen. Da die Fabrik direkt an einer Bahnstrecke liegt, wurde die Strecke zwischen Frankfurt und Fulda gesperrt, wie die Deutsche Bahn am Morgen mitteilte.

Das war aber nicht der einzige Brand heute im Main-Kinzig-Kreis: Auch im Industriegebiet von Großkrotzenburg stiegen Rauchwolken auf. Dort verursachte nach Angaben der Polizei brennender Hausmüll einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Die Prüfungssaison geht in die nächste Runde: Während die meisten Abiturientinnen und Abiturienten ihre schriftlichen Prüfungen weitgehend hinter sich haben, ging es für die Haupt- und Realschüler heute erst richtig los.

Während die Hauptschülerinnen und Hauptschüler heute ihre Kenntnisse in Mathematik unter Beweis stellen mussten, stand für die Realschülerinnen und Realschüler das Fach Deutsch auf dem Plan. Die nächsten schriftlichen Prüfungen folgen am Mittwoch und Freitag.

Insgesamt dürften heute Nacht rund 33.000 Schülerinnen und Schüler etwas unruhiger geschlafen haben als sonst: Im Bildungsgang Hauptschule wurde es heute für rund 13.300 von ihnen ernst, an den Realschulen für rund 19.800.

Nach den schriftlichen Prüfungen folgt laut Kultusministerium an den Hauptschulen eine Projektprüfung, die in Gruppen abgelegt wird, im Bildungsgang Realschule eine Präsentationsprüfung als Einzelleistung. Wir drücken Euch allen die Daumen! Ihr schafft das!

Auf dem Merianplatz im Frankfurter Nordend stehen seit 1965 zwei Platanen, die inzwischen eine beachtliche Größe erreicht haben und den Menschen dort im Sommer Schatten spenden.

Doch das scheint manchen nicht zu gefallen, denn möglicherweise wurden die Bäume vergiftet. Beide Bäume "zeigen seit kurzer Zeit auffällige Schädigungen in den Kronen", teilte die Stadt Frankfurt am Montag mit. Von den wenigen Blättern seien nur einige grün, die meisten aber braun.

Auf einem Foto der Stadt Frankfurt sieht man kreisrunde Löcher, die in die Rinde gebohrt wurden und aus denen eine rotbraune Flüssigkeit austritt. Ein Baumgutachter soll nun die genaue Ursache für den bedrohlichen Zustand der Bäume ermitteln.

Die Auswertung des Gutachtens soll dem Grünflächenamt in spätestens drei Wochen vorliegen. Dann wird sich zeigen, ob die beiden Bäume noch erhalten werden können.

Streaming-Tipp: Stefan Raab - Mein ESC

Streaming-Tipp: Stefan Raab - Mein ESC

Es ist soweit: Am kommenden Samstag findet in Basel der Eurovision Song Contest 2025 statt. Wobei das nicht ganz stimmt: Am Samstag ist das Finale, aber der ESC ist bereits in vollem Gange. Gestern fand die Eröffnungsfeier statt, am Dienstag gibt es das erste Halbfinale und am Donnerstag das zweite Halbfinale. Wer nichts verpassen will, findet alle Sendetermine auf eurovision.de .

Passend dazu gibt es jetzt in der ARD Mediathek die Doku-Serie "Stefan Raab: Mein ESC. Chefsache Abor & Tynna" , in der Raab erstmals und exklusiv auf seine großen, ganz persönlichen ESC-Momente aus über 25 Jahren zurückblickt - von "Guildo hat Euch lieb" über den Triumph mit Lenas "Satellite" bis hin zu Abor & Tynnas "Baller". Insgesamt erwarten Sie rund 90 Minuten deutsche ESC-Geschichte. Viel Spaß!

Podcast-Tipp: Ready for Liftoff!

Die Raumfahrt steckt voller faszinierender Abenteuer - von der dramatischen Mondlandung über das legendäre Space Shuttle bis zum futuristischen Starship. Geschichten, die uns alle begeistern und die man nie vergisst.

Im Podcast "Ready for Liftoff!" dreht sich in der ARD-Audiothek alles um diese besonderen Momente der Raumfahrtgeschichte, aber auch um aktuelle Missionen, spannende Zukunftsvisionen und überraschende Einblicke in die Welt der Astronauten und Forscher. Locker erzählt, unterhaltsam und immer verständlich - ohne komplizierte Physik.

Zum Start widmet sich die erste Folge dem Thema "Gleichberechtigung im Kosmos" und damit den Frauen in der Raumfahrt.

Eins noch ...

Ein Mann sitzt auf einem Stuhl. Er ist mit einem Feuerwehrschlauch gefesselt, dessen anderes Ende an einem Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Riedering in Bayern befestigt ist. Seine Aufgabe: Während das Fahrzeug beschleunigt und sich der Schlauch unaufhaltsam vom Stapel neben ihm abwickelt, soll er Werbung für das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr machen. Schafft er es nicht rechtzeitig, wird der Schlauch ihn mitreißen.

Ob er es rechtzeitig schafft? Die Antwort finden Sie in der ARD-Mediathek. Und dort erfahren Sie auch, warum es nur eine Frage der Zeit sein kann, bis die Feuerwehr Riedering Autogramme geben muss.

Ob er es rechtzeitig schafft? Die Antwort finden Sie in der ARD-Mediathek. Und dort erfahren Sie auch, warum es nur eine Frage der Zeit sein kann, bis die Feuerwehr Riedering Autogramme geben muss.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen!

Ihr Sven-Oliver Schibat