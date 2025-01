Betrüger erbeutet Schmuck in Darmstadt

Ein Unbekannter hat sich am Montag in Darmstadt-Eberstadt als Handwerker ausgegeben und sich so Zutritt zu der Wohnung einer Frau verschafft.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat der Betrüger Schmuck im Wert von rund 3.000 Euro mitgehen lassen. Die Bewohnerin habe das erst bemerkt, als der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte.