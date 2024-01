Betrunken in Bachlauf nahe Sontra gefahren

Mit 2,3 Promille ist ein 21-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Auto von der B400 bei Sontra (Werra-Meißner) abgekommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, landete der Mann mit seinem Wagen in einem Bachlauf und wurde dabei leicht verletzt. Neben Alkohol habe er vermutlich auch illegale Drogen konsumiert, so die Polizei.