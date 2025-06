Kupferkabel von Baustelle in Diemelstadt geklaut

Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in Diemelstadt (Waldeck-Frankenberg) am Wochenende von einer Baustelle gestohlen.

Veröffentlicht am 16.06.25 um 14:11 Uhr

Die Täter hätten einen Zaun überwunden und seien so auf das Gelände der Großbaustelle an der A44 gelangt, teilte die Polizei am Montag mit.