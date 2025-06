Betrunkene bricht in Haus in Eschwege ein

Eine 57-Jährige in Eschwege (Werra-Meißner) hat sich am Sonntag in betrunkenem Zustand gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus verschafft.

Sie schlug ein Fenster mit einem Besen ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend entwendete sie eine Wäschespinne, einen Teppich und Getränkeflaschen. Die Gegenstände ließ sie aber im Garten zurück. Ein Hausbewohner bemerkte sie.