Betrunkener Autofahrer fährt Radfahrer an

Bei einem Unfall am Samstagmorgen ist in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) ein 69 Jahre alte Radfahrer am Fahrbahnrand der B26 von einem Auto angefahren und schwerstverletzt worden.

Veröffentlicht am 31.08.24 um 14:40 Uhr









Nach Angaben der Polizei stand der 37 Jahre alte Autofahrer deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Radfahrer kam in eine Klinik. Lebengefahr bestehe nicht. Gegen den Autofahrer wird ermittelt.