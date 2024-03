Ein bewaffneter Täter hat einen Supermarkt im Limburger Stadtteil Linter überfallen. Als die Kassiererin eine Packung Kaugummis kassieren wollte, zückte er die Pistole.

Ein Supermarkt in Limburg an der Lahn ist am späten Samstagabend überfallen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte der Täter die Verkäuferin an der Kasse gegen 22 Uhr mit einer Schusswaffe.

Der Mann war zu dem Zeitpunkt der einzige Kunde im Laden. Zuerst habe er scheinbar eine Packung Kaugummi kaufen wollen. Nach dem Öffnen der Kasse habe er die Frau mit einer Pistole bedroht und aufgefordert, die Geldscheine in seine mitgebrachte Tasche zu packen.

Fahndung der Polizei ohne Erfolg

Der Räuber erbeutete rund 3.700 Euro. Die Kassiererin blieb unverletzt. Der Täter floh nach dem Überfall mit dem Geld in eine unbekannte Richtung. Er hatte sein Gesicht hinter einer FFP2-Maske versteckt und eine Kapuze auf.

Die Polizei nahm mit mehreren Streifenwagen die Fahndung auf, die allerdings zunächst erfolglos verlief. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.