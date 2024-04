Bewaffneter überfällt Tankstelle in Mühlheim

Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen eine Tankstelle in Mühlheim am Main (Offenbach) überfallen.

Laut Polizei hatte der Mann den 25 Jahre alten Kassierer mit einer Schusswaffe bedroht und einige hundert Euro erbeutet. Dann floh er. Die Beamten fahndeten mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und "etlicher Streifen" in der Umgebung. Die Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.